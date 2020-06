Nackt-​​Statue von Iniesta sorgt für Verwirrung

La inauguración de la estatua de @andresiniesta8 que iba a celebrarse el 10 de julio, décimo aniversario de la victoria de la Selección Española ???????????????? en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, se pospone al 2021, por la pandemia del Covid-19. pic.twitter.com/y7gyK8JZjI — @ayuntamientoalbacete (@AytoAlbacete) June 16, 2020

Zuerst waren da die hässliche Ronaldo-Büste und die geschändete Ibrahimovic-Statue – nun folgt in Sachen missglückter Statuen von Fußballstars das neueste Kapitel: ein nackter Andrés Iniesta.

Was war in seiner Heimatstadt Albacete los? Eigentlich wollte man die Statue des ehemaligen Barcelona-Spielmachers im Juli enthüllen, zehn Jahre nachdem er Spanien zum WM-Titel gegen Italien geschossen hatte.

Der feierliche Event fällt wegen der Coronakrise nun ins Wasser. So postete ein Vertreter der Stadtregierung einen kleinen Spoiler. Die Nacktfassung der Iniesta-Statue hat aber für Gelächter auf Twitter gesorgt. Vor allem über das «beste Stück» des Kickers wurde diskutiert.

«Danke für die Hose»

Nachdem in den sozialen Medien viel über die spezielle Statue gepostet und gelacht wurde, gaben die Verantwortlichen aber «Entwarnung»: In voller Pracht solle Iniesta am Ende nicht im Adamskostüm in Albacete stehen, sondern in Bronze vollendet im spanischen Nationaltrikot.

Und tatsächlich, wenig später tauchten neue Bilder von der Skulptur auf – diesmal mit Hose. Das freute auch Iniesta, der das Ganze mit Humor nahm. Auf Twitter schrieb der 36-Jährige: «Danke, dass Sie mir eine Hose geben.»

Gracias por ponerme pantalones

pic.twitter.com/pLJ8XJEz9C — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) June 20, 2020

(L'essentiel/lai)