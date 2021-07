Louis van Gaal kehrt als Oranje-​​Trainer zurück

Louis van Gaal steht übereinstimmenden Berichten niederländischer Medien zufolge kurz vor der Rückkehr als Fußball-Nationaltrainer. Der ehemalige Coach des FC Bayern sei sich mit dem niederländischen Verband (KNVB) über ein drittes Engagement einig, hieß es. Als Assistenten für van Gaal sollen Danny Blind und Henk Fraser fungieren. Eine offizielle Bestätigung des Verbandes dafür gab es am Donnerstagmorgen noch nicht.

Der in Kürze 70 Jahre alt werdende van Gaal hatte die Auswahl bereits von 2000 bis 2001 sowie von 2012 bis 2014 betreut. Vor sieben Jahren führte er die Elftal bei der Weltmeisterschaft in Brasilien auf den dritten Platz. Bei der vergangenen Europameisterschaft waren die Niederlande nach drei Siegen in der Vorrunde im Achtelfinale gegen Tschechien ausgeschieden. Der bisherige Nationaltrainer Frank de Boer trat daraufhin zurück.

(L'essentiel/dpa)