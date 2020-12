Messi verlängert Ferien und verpasst Ligaspiel

Am Sonntagmorgen hat der FC Barcelona das Training wieder aufgenommen, am Dienstagabend (19.15 Uhr) findet das letzte Spiel des Jahres gegen Eibar statt. Wie schon in der Sommervorbereitung nicht von Anfang an dabei ist: Lionel Messi. Barças Superstar hat von Trainer Ronald Koeman die Erlaubnis erhalten, länger in Argentinien zu bleiben. Messi wird am Morgen nach der Eibar-Partie ins Training einsteigen, wie der Verein bestätigt.

Der 33-Jährige war nach dem 3:0-Sieg in Valladolid mit dem Privatjet nach Rosario, seiner Heimatstadt, geflogen, damals bekamen alle Spieler frei. Während seine Teamkollegen vier Ferientage genießen konnten, hat nun der Captain also eine Woche frei.

Diese Sonderferien könnten eine Art Friedensangebot des Vereins sein. Schließlich wollte Messi im Sommer den Verein unbedingt verlassen, da der damalige Präsident Josep Maria Bartomeu mittlerweile zurückgetreten ist, könnte die 20-jährige Liebesbeziehung weitergehen. Allerdings wird weiterhin mit einem möglichen Abgang Messis spekuliert. Neben Manchester City machen sich offenbar auch PSG und sogar Inter Miami Hoffnungen auf eine Verpflichtung des sechsfachen Weltfußballers.

(L'essentiel/fas)