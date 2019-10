Ganz New York spricht über Chanots Patzer

Der luxemburgische Fußball-Nationalspieler Maxime Chanot dürfte in der vergangenen Nacht nicht gut geschlafen haben. Bei Spiel zwischen seinem New York City FC und dem Toronto FC in den Playoffs der nordamerikanischen Profiliga MLS war der Innenverteidiger maßgeblich am Führungstreffer der Gäste beteiligt. Noch schlimmer: Die Kicker aus dem «Big Apple» gingen letztendlich auch als Verlierer vom Platz (1:2) und schieden damit aus dem Rennen um die Meisterschaft aus.

Völlig unbedrängt lieferte der Luxemburger Torontos Stürmer Alejandro Pozuelo die Vorlage zur 1:0-Führung. Anstatt die Situation mit einem Befreiungsschlag zu klären, köpfte Chanot nach hinten – direkt in den Lauf des Spaniers, der in der Schlussphase auch das zweite Tor vom Elfmeterpunkt nachlegte.

Erneutes Aus im Viertelfinale

«Sogar für die besten Verteidiger der Liga gibt es Momente, die sie gerne aus ihrem Gedächtnis streichen wollen. Maxime Chanot hatte nun einen dieser Momente zum ungünstigsten Zeitpunkt», schreibt das Newsportal MLS Soccer. «Maxime Chanot hat mit seinem Kopfball Pozuelo das Tor auf dem Silbertablett serviert», schreibt die Sport Illustrated.

Wie schon in der vergangenen Saison scheidet der New York City FC im Viertelfinale der Playoffs aus. 2018 war für Chanot und Co. der spätere Meister, Atlanta United, die Endstation.

(sw/L'essentiel)