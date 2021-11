Chelsea schickt Juve mit 4:0 wieder nach Hause

Der FC Chelsea hat gegen Juventus Turin eine herausragende Leistung gezeigt und die Alte Dame im vorletzten Gruppenspiel der Champions-League mit 4:0 (1:0) regelrecht abgefertigt. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel dominierte das Spiel von Beginn an und setzte die Italiener über 90 Minuten Druck. Durch die Treffer von Trevoh Chalobah (25. Minute), Reece James (55.), Callum Hudson-Odoi (58.) und Timo Werner (90. +5) ist Chelsea der Gruppensieg mit drei Punkten Vorsprung auf Juve sowie einem besseren Torverhältnis kaum mehr zu nehmen.

