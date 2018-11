Fußballer bricht sich bei Zweikampf das Genick

Vorneweg: Dieser Unfall sieht schlimmer aus, als er am Schluss für den Spieler ausgeht. Was war passiert? Seung-Mo Lee war in der koreanischen Zweitliga-Partie in einen Zweikampf verwickelt und stürzte zu Boden. Da er in der Luft das Gleichgewicht verlor, fiel er mit voller Wucht auf seinen Kopf. Diagnose: Genickbruch.

Der 20-Jährige blieb sogleich bewusstlos liegen. Der Schiedsrichter erkannte die Schwere des Vorfalls sofort und unterbrach die Partie. Die medizinische Abteilung eilte heran und konnte Seung-Mo Lee stabilisieren. Er wurde schnellstens ins Krankenhaus gebracht.

South Korea star Lee Seung-mo breaks his NECK and finger in horror fall resulting in memory loss during K-League play-off match , player for Gwangju FC, landed on his neck after going for header He broke three bones in his neck, as well as his finger, and lost his memory pic.twitter.com/03xHg5gNXs— Nico Spalato (@NikeSpalato) 30. November 2018

Dort kann er bald Entwarnung geben. Via Instagram vermeldet er, dass er sich drei Wirbel und einen Finger gebrochen hat. An den Unfall kann er sich nicht mehr erinnern. Die gute Nachricht: Er wird nach der Genesung keine bleibenden Schäden davontragen.

(L'essentiel)