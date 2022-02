Fußballer kickt Katze durch Küche

Einen Tag nach West Hams Sieg im FA Cup gegen Kidderminster sorgt Kurt Zouma für einen Skandal. Der 27-jährige Verteidiger wurde am Sonntagmorgen von seinem Bruder gefilmt, wie er in seiner Küche seine Katze aufhebt, sie wieder fallen lässt und per Tritt durch die Küche befördert. Außerdem ist zu sehen, wie der ehemalige Chelsea-Verteidiger seine Bengalkatze vor einem Kind durch das Esszimmer jagt, während der Kameramann, sein Bruder, lacht.

Als wäre dies nicht schon genug, folgt ein nächster Clip, in dem der 37-Millionen-Spieler ein Paar Schuhe auf das Tier wirft, als es versucht zu fliehen. Ein letzter Clip zeigt, wie er der Katze ins Gesicht und aus den Armen des Kindes schlägt. Trotz dieser krassen Videos muss der Franzose mit keiner Strafanzeige rechnen, denn die Polizei verfolgt den Fall nicht weiter.

«Ich möchte auch jedem sagen, wie sehr es mir leidtut»

Der Premier-League-Club West Ham United hat nach diesem Skandal um Zouma Stellung genommen: «Wir haben mit Kurt gesprochen und werden die Angelegenheit intern behandeln, möchten aber klarstellen, dass wir Tierquälerei in keiner Weise gutheißen.» Auch Zouma selbst meldete sich zu Wort: «Ich möchte auch jedem sagen, wie sehr es mir für alle leidtut, die über das Video verärgert waren.» Und weiter: «Ich möchte allen versichern, dass es unseren beiden Katzen vollkommen gut geht und sie gesund sind. Sie werden von unserer ganzen Familie geliebt und geschätzt, und dieses Verhalten war ein Einzelfall, der nicht wieder vorkommen wird.»



Die Premier League ist nach dem Katzen-Skandal um eine Akte reicher. Denn erst letzte Woche sorgte Mason Greenwood für Entsetzen in England. Der 20-jährige Stürmer von Manchester United wurde von der Polizei wegen des Verdachts der Vergewaltigung und Körperverletzung an einer Frau festgenommen. Zuvor veröffentlichte Harriet Robson, Moderl und Ex-Freundin des Fußballers, mehrere Instagram-Storys ihres mit Blutergüssen übersäten Körpers. Am letzten Mittwochnachmittag wurde das englische Talent gegen Kaution freigelassen. Der Spieler selbst hat jedoch zu den Vorwürfen bis heute keine Stellung genommen.

Weitere Skandale in der Premier League

Für einen weiteren Sex-Skandal hatte Manchester-City-Profi Benjamin Mendy gesorgt. Dem französischen Nationalspieler wird vorgeworfen, dass er in vier Fällen, drei Mal im Oktober vergangenen Jahres und ein Mal im August dieses Jahres, Frauen vergewaltigt haben soll. Dazu kommt sexuelle Belästigung im Januar. All diese Taten sollen hauptsächlich in seiner Wohnung in England verübt worden sein. Außerdem soll eines der Opfer minderjährig sein. Der französische Fußballstar saß mehrere Monate in Untersuchungshaft. Im Januar wurde er auf Kaution freigelassen und wartet nun auf sein Gerichtsverfahren.

Ein weiterer Fall gelangte im letzten Sommer an die englischen Medien. Am 16. Juni 2021 wurde ein Everton-Spieler festgenommen, nachdem der Verdacht öffentlich wurde, dass der 31-Jährige Minderjährige misshandelt haben soll. Aus rechtlichen Gründen geben die Behörden die Identität des Mannes nicht preis. Auf seiner Website bestätigt der FC Everton nur, dass ein Spieler des ersten Teams aufgrund einer Polizeiuntersuchung suspendiert wurde.





(L'essentiel/Anamaria Peyer)