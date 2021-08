Fola kassiert im Hinspiel bittere 1:4-​​Niederlage

CS Fola Esch muss eine hohe Hürde nehmen, um die Gruppenphase der Europa Conference League, dem neuen Europapokal, den die Uefa in dieser Saison eingeführt hat, noch zu erreichen. Das Team aus Esch musste sich am Donnerstagabend im Josy-Barthel im Playoff-Hinspiel gegen den kasachischen Club Kairat Almaty mit 1:4 (1:3) geschlagen geben. Der luxemburgische Meister müsste im Rückspiel in Kasachstan somit mit vier Toren Vorsprung gewinnen, um sich noch für die Gruppenphase zu qualifizieren.

Trotz des Führungstreffers von Mirza Mustafic in der 19. Minute wurden die Luxemburger von den Gästen dominiert. Vor allem der Brasilianer Vagner Love, der 25 Länderspiele für die Seleção absolviert hat, bereitete der Mannschaft von Sébastien Grandjean große Probleme. Der 37-Jährige, der bereits für ZSKA Moskau und den AS Monaco auflief, bereitete bereits in der 28. Minute den Ausgleich von Artur Shushenachev vor und traf später selbst noch zweimal (37. und 69. Minute) vom Elfmeterpunkt.

Zwischenzeitlich hatte Ricardo Alves kurz vor der Halbzeit den dritten kasachischen Treffer erzielt (43.). Fola muss einen durchschlagenden Erfolg erzielen, wenn sie den Traum von ihrem europäischen Abenteuer weiter träumen wollen.

(th/L'essentiel)