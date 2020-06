Der 1. FCS will «Sportgeschichte» schreiben

In ihrem Quarantäne-Hotel «Victor's» saß die komplette Mannschaft des 1. FC Saarbrücken beisammen. Trainer Lukas Kwasniok hatte extra den Trainings-Plan geändert, damit alle auf Abstand das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München am Samstag schauen konnten. «Den nächsten und den übernächsten Gegner in einem Spiel beobachten zu können, ist schon eine geile Sache», sagt Kwasniok im Interview der Deutschen Presse-Agentur und lacht. Und auf die Frage, was die Haupt-Erkenntnis des Spiels gewesen sei, sagt er trocken: «Gut, dass wir die Bayern erst im Finale haben.»

Am Dienstag trifft der FCS im Halbfinale des DFB-Pokals erst mal auf Leverkusen (20.45 Uhr/ARD und Sky). «Wir haben als erster Viertligist im Halbfinale Vereins- und Fußball-Geschichte geschrieben», sagt Kwasniok: «Jetzt wollen wir Sport-Geschichte schreiben.» Und ins Endspiel einziehen. Wo dann eben der FC Bayern warten könnte.

« 33 Profi-Vereine würden gerne mit uns tauschen. »

«Es hätte noch schöner kommen können», sagt Sportdirektor Marcus Mann der dpa: «Aber 33 Profi-Vereine würden gerne mit uns tauschen.» Bitter ist das Fehlen der Zuschauer aber nicht nur, «weil wir den zwölften Mann verloren haben und es elf gegen elf richten müssen», wie Kwasniok es sagt. Das eigentlich ungeliebte Stadion in Vöklingen, das wegen des seit 2016 dauernden Umbaus des Saarbrücker Ludwigspark die Heimstätte des Bundesliga-Gründungsmitglieds ist, wurde beim Pokal-Märchen zum echten Pfund.

«Mit Publikum kann dort eine Pokal-Stimmung entstehen, die einen trägt», sagt Mann. Und auch Kwasniok glaubt, dass der nicht verschwunden ist. «Die Rahmen-Bedingungen sind vielleicht noch ein bisschen ungewöhnlicher», sagt er: «Vielleicht wird der ein oder andere Leverkusener nicht an seine Leistungsgrenze stoßen können. Nicht, weil er nicht will, sondern weil die Psyche ihm im Weg steht.» Das glaubt sein Kollege Peter Bosz nicht. «In der Bundesliga herrschen im Moment auch keine Bundesliga-Bedingungen», sagt er.

« Von 100 Spielen gegen Leverkusen verlieren wir 99. »

Aber sie reden sich selbst Mut zu in Saarbrücken. Sie haben ja auch nichts zu verlieren. Der Trainer sieht «viele kleine Vorteile». Unter anderem, dass Bayer den Außenseiter seit drei Monaten nie begutachten konnte. «Vielleicht rede ich mir das alles nur ein», sagt Kwasniok: «Aber ich will dran glauben. Und ich tue es.»

Die Chancen schätzen sie freilich realistisch ein. Reiner Calmund, seit Jahren im Saarland wohnende Manager-Ikone Leverkusens, beziffert sie auf 10:90. «Da hat Calli es noch gut gemeint», sagt Mann. «Von 100 Spielen gegen Leverkusen verlieren wir 99», sagt auch Kwasniok: «Aber wir wollen den 9. Juni zum Feiertag im Saarland machen.»

(L'essentiel/dpa)