«Ich habe versagt» – Mbappé nach Fehlschuss

???????? Yann Sommer hält den letzen Elfmeter von Mbappé - und wird damit zum Helden für die Schweizer. #EURO2020 #FRASUI pic.twitter.com/m0JTYAVCIK — Sportschau (@sportschau) June 28, 2021

Im einsamsten aller Momente erinnerte Kylian Mbappé an den großen Zinédine Zidane. Mit gesenktem Kopf, den Blick ins Nichts, verließ der 22-Jährige den Innenraum der Arena Națională von Bukarest, in der andere feierten. Wie einst auf Zidane nach dessen Platzverweis im verlorenen WM-Finale 2006 lastete der Schmerz der fußballverrückten Franzosen auf ihm allein. «Das Einschlafen wird schwierig sein, aber leider sind es die Höhen und Tiefen dieses Sports, die ich so sehr liebe.» Nun sei es wichtig, «noch stärker aufzustehen», schrieb Mbappé spät in der Nacht nach dem EM-Aus des Weltmeisters gegen die Schweiz im hochspannenden Achtelfinale von Bukarest in den Sozialen Medien. Und: «Ich wollte dem Team helfen, aber ich habe versagt.»

Ausgerechnet Mbappé. Im französischen Starensemble, das als großer Favorit in das Turnier gegangen war, ragt der Pariser noch einmal heraus. Im Elfmeterschießen am Montagabend nach 120 aufreibenden Minuten war nur folgerichtig, dass der Flügelspieler, der mal Weltfußballer werden soll, als letzter französischer Schütze antrat. Er scheiterte am Schweizer Bundesliga-Torwart Yann Sommer, Frankreich verlor 4:5 (3:3, 3:3, 0:1) vom Punkt. Die «Desillusionierung des Mbappé», schrieb Frankreichs Fachzeitschrift «L’Équipe». So schnell kann es gehen.

Pelé spendet Mbappé Trost

Trainer Didier Deschamps, der mit Zidane 1998 Welt- und 2000 Europameister geworden war, hatte noch zaghaft versucht, Mbappé bei dessen schwerem Gang vom Rasen zu trösten. «Er weiß natürlich um seine Verantwortung», berichtete Deschamps während der Pressekonferenz. «Er wollte diesen Elfmeter schießen.» Erste Fragen nach einem Bruch im Team wies der 52-Jährige sofort zurück: «Nein, nein, nein. Die Mannschaft ist vereint. Es ist eine einzigartige Mannschaft, heute ist sie am Boden – aber vereint.»

Und auch Fußball-Weltstar Pelé hat Frankreichs Topstürmer Kylian Mbappé nach dessen entscheidendem Elfmeter-Fehlschuss bei der EM Trost zugesprochen. «Halte den Kopf hoch, Kylian. Morgen wird der erste Tag einer neuen Reise», twitterte Brasiliens 80-jährige Fußball-Ikone.

(L'essentiel/Nils Hänggi)