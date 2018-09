Wir schenken euch die letzten beiden Milan-​​Tickets!

Artikel per Mail weiterempfehlen

Einen solchen Ansturm dürfte noch kein Fußballverein aus dem Großherzogtum erlebt haben: Nur 17 Stunden hat es gedauert, bis die Europa-League-Spiele des F91 Düdelingen in Luxemburg ausverkauft waren. Dabei gingen wohl auch einige Fans leer aus, die sich den Termin dick im Kalender angestrichen hatten. L'essentiel hat die Ellbogen eingefettet und noch zwei Tickets für das Spiel am heutigen Donnerstagabend gegen den AC Mailand ergattert – und die verlosen wir.

Alles was ihr dafür tun müsst, ist neun unserer zehn Fragen richtig zu beantworten. Das Quiz startet um 15.30 Uhr und endet um 16.30 Uhr. Für echte Fußballcracks dürfte das kein Problem sein. Für alle anderen gibt es hier bis zum Quizstart alle 15 Minuten einen Tipp. Und hier kommt schon der erste!

13.30 Uhr – Hinweis zu Quizfrage 1

Im Artikel auf Seite 26 der heutigen L'essentiel-Ausgabe kommt ein Düdelinger Spieler zu Wort. Sein Name ist die Antwort auf die erste Frage des Quiz, das um 15.30 Uhr online geht.

13.45 Uhr – Hinweis zu Quizfrage 2

Unsere zweite Frage ist eine Zeitreise in das Jahr 2012. Wer in Fußball-Geschichte nicht trittsicher ist, findet die Lösung vorab schon in diesem Artikel über die Luxemburger Fußball-Historie (Frage 8/8).

14.00 Uhr – Hinweis zu Quizfrage 3

14.15 Uhr – Hinweis zu Quizfrage 4

Zur Beantwortung von Frage 4 sollte man den einzigen luxemburgischen Gewinner einer Goldmedaille bei olympischen Sommerspielen kennen.

14.30 Uhr – Hinweis zu Quizfrage 5

Die Rückennummer der «Heulsuse» aus Frage 3 bringt Dich bei der Beantwortung von Frage 5 weiter.

14.45 Uhr – Hinweis zu Quizfrage 6

Im Datum der kommenden Luxemburger Parlamentswahlen versteckt sich die Antwort auf Frage 6.

15.00 Uhr – Hinweis zu Quizfrage 7

In Frage 7 suchen wir ein Spielergebnis. Unser Tipp: Dasselbe Ergebnis erzielte der AC Mailand vergangene Woche gegen Cagliari. Keine Ahnung, wie das Spiel ausging? Das könnt ihr hier nachlesen.

15.15 Uhr – Hinweis zu Quizfrage 8

Welcher Spieler hat vor anderthalb Wochen das erste Tor für Luxemburg gegen San Marino geschossen? Der Name des Abwehrspielers ist die Antwort auf Frage 8.

15.30 Uhr – Hinweis zu Quizfrage 9

Im in Frage 9 gesuchten Ort hat die Police Grand Ducale heute Morgen in der 20-iger-Zone eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Keine Ahnung wo das war? Die Antwort gibt’s in unserer heutigen Blitzer-Ankündigung.

