Martins Pereira für neun Millionen Euro bei Spartak

Am Transfer bestand kaum noch ein Zweifel, nachdem Spartak Moskau ihn am Sonntag auf Twitter angeteasert hatte: Der luxemburgische Nationalspieler (49 Länderspiele) Christopher Martins Pereira wurde bis zum Ende der Saison mit obligatorischer Kaufoption an den russischen Verein ausgeliehen, wie die Young Boys aus Bern am Montag bekannt gaben.

Nach zweieinhalb Jahren bei YB mit zwei Schweizer Meistertiteln und einem Cupsieg zieht Christopher Martins Pereira weiter: Der YB-Mittelfeldspieler wechselt zum russischen Traditionsklub Spartak Moskau.



Am Ende der Saison wird er einen Fünfjahresvertrag bis 2027 unterschreiben. Nach Angaben verschiedener Quellen soll die Ablösesumme über 9 Millionen Euro betragen. Das würde Martins Pereira zum teuersten luxemburgischen Spieler der Geschichte machen.

Der Schweizer Verein bedankte sich bei dem 24-Jährigen für zweieinhalb gemeinsame Saisons. Christopher Martins Pereira kam 2019 zu den Young Boys und bestritt 68 Spiele für die Young Boys, in denen er zwei Tore erzielte. Hinzu kommen zwei Meistertitel und ein Schweizer Pokal. In diesem Jahr spielte er zum ersten Mal in der Champions League.

«Er hat diesen Transfer wirklich verdient»

«Seine Art und Weise zu spielen hat unserer Mannschaft gut getan. Er hat beeindruckende Qualitäten bewiesen und den Transfer wirklich verdient», sagte Sportdirektor Christoph Spycher.

Spartak Moskau ist derzeit Neunter in der russischen Liga und hat sich für das Achtelfinale der Europa League qualifiziert.

