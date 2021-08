Streikt sich Harry Kane zu Man City?

Bahnt sich da die nächste Transferposse um einen Superstar an? Laut mehreren übereinstimmenden Medienberichten soll Englands Star-Stürmer Harry Kane am Montag nicht wie geplant ins Training der Tottenham Hotspur eingestiegen sein. Der Captain der Three Lions hätte ursprünglich mehrere Tests absolvieren und am Dienstag das Training bei den Spurs aufnehmen sollen. Laut Berichten soll es sich dabei um die freie Entscheidung von Kane selber handeln und nicht etwa um eine coronabedingte Absenz.

Gentleman’s Agreement mit Spurs-Führung?

Über einen Wechsel des 28-Jährigen wird bereits seit Wochen spekuliert. Kane hat bei Tottenham noch einen Vertrag bis 2024, wird aber immer wieder mit einem Transfer zu Meister Manchester City in Verbindung gebracht. Kane soll sich auf eine Abmachung mit der Clubführung berufen, wonach er in diesem Sommer den Verein verlassen könne. Als möglicher Abnehmer galt bisher Englands Meister Manchester City. Der Club von Star-Coach Pep Guardiola soll bereit sein, 160 Millionen Pfund (etwa 187 Millionen Euro) für Kane zu bezahlen. Der neue Tottenham-Trainer Nuno Espirito Santo sagte aber kürzlich: «Harry ist unser Spieler, Punkt. Über etwas anderes müssen wir nicht reden, ich freue mich darauf, wenn er zur Mannschaft stößt.»

Kane steht seit 2011 bei den Spurs unter Vertrag. In dieser Zeit erreichte er jeweils einmal den Finale des Ligapokals sowie der Champions League. Die abgelaufene Premier-League-Saison hatte Tottenham nur auf Rang sieben abgeschlossen. Bei der EM führte er England als Captain bis ins Endspiel, bei dem die Three Lions dann Italien im Elfmeterschießen unterlagen.





(L'essentiel/Florian Gnägi)