Katar spielt in der Gruppe der Roude Léiwen mit

Die FIFA und die UEFA haben beschlossen, die Nationalmannschaft von Katar in das Programm der Spiele der Gruppe A der WM-Qualifikation 2022 in Katar aufzunehmen, teilt der luxemburgische Fussballverband (FLF) in einer Erklärung am Dienstagabend mit.

Die fünf Mannschaften der Gruppe A (Luxemburg, Portugal, Serbien, Irland und Aserbaidschan) werden daher an den freien Terminen (ohne Qualifikationsspiele) Freundschaftsspiele gegen den asiatischen Meister austragen (insgesamt 10 Spiele für Katar).

Alle diese Spiele müssen in Europa organisiert werden, heißt es in der Pressemitteilung des FLF.

(L'essentiel)