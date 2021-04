Klopp ist nach 1:3-​​Niederlage richtig bedient

Der FC Liverpool hat das Champions League Hinspiel bei Real Madrid richtig vergeigt: die Mannschaft von Jürgen Klopp leistete sich zu viele Abwehrfehler und lud die Königlichen auf einen 3:1-Sieg ein. Reds-Coach Klopp ärgerte sich aber nicht nur über die Abwehrleistung seines Teams, sondern auch über den Schiedsrichter.

Denn beim Stand von 1:0 für Real hat der deutsche Schiedsrichter Felix Brych ein klares Foul von Lucas Vazquez an Sadio Mané übersehen, es hätte Rot für den Madrid-Kicker geben können, fast müssen.

«Es ändert aber am Ende auch nichts.»

Das brachte Klopp auf die Palme, er berief noch am Platz eine kleine «Konferenz» mit Brych ein: «Unfair ist das schönste Wort, das mir jetzt hier einfällt», schrie der Liverpool-Trainer dem Unparteiischen ins Ohr.

«Was der Schiedsrichter gepfiffen hat, das kann ich einfach nicht verstehen. Es ändert aber am Ende auch nichts», polterte Klopp auch bei der offiziellen Pressekonferenz.

Denn der Coach wusste sehr wohl, dass er die Schuld für die Niederlage nicht beim Schiedsrichter suchen musste: «Wir haben nicht gut genug gespielt, dass wir hier gewinnen hätten können. Wir haben so viele schlechte Momente in den unnötigsten Situationen gehabt. In der zweiten Hälfte haben wir mehr Leidenschaft gezeigt, aber das hat eben nicht gereicht.»

(L'essentiel/pip)