Rooney beendet seine aktive Spielerkarriere

Zuletzt war der ehemalige englische Teamspieler beim englischen Zweitligisten Derby County bereits als Spielertrainer aktiv, übernahm nach der Entlassung von Phillip Cocu im vergangenen November interimistisch das Traineramt beim Tabellen-22. In der laufenden Saison stand Rooney in zehn Spielen auf dem Platz.

Rooney versucht nun, den Traditionsklub in der englischen Championship zu halten. Dafür will der ehemalige Star-Stürmer «keinen Stein auf dem anderen lassen», so das Potenzial zum Vorschein bringen. Er erhielt einen bis 2023 laufenden Vertrag als Team-Manager.

Captain. Leader. The greatest.@WayneRooney: The Manager — Derby County (@dcfcofficial) January 15, 2021

Nach seinem Engagement bei D. C. United in der Major League Soccer war Rooney im Januar 2020 zu Derby County gewechselt. Zuvor spielte der englische Fußball-Star für Everton und Manchester United. In 13 Jahren bei den «Red Devils» wurde Rooney fünf Mal Meister und gewann die Champions League. Mit 53 Toren in 120 Spielen ist der 35-Jährige Rekord-Torschütze der englischen Nationalmannschaft.

(L'essentiel/red)