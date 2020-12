Der FCS will die Tabellenführung verteidigen

Der 1. FC Saarbrücken will die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga verteidigen und den ersten Sieg nach drei Unentschieden schaffen. «Es könnte ein kurzweiliges Spiel werden», sagte FC-Trainer Lukas Kwasniok einen Tag vor der Partie am Samstag (14 Uhr) beim SV Waldhof Mannheim. «Sie hatten im Sommer einen großen Umbruch und haben dennoch gut in die Saison gefunden. Sie spielen einen offensiven Fußball und wollen die Dinge spielerisch lösen.»

Trotz der drei Punkteteilungen in Serie – zuletzt im Derby gegen Lautern (1:1) – bezeichnete er die Stimmung in der Mannschaft als gut. «Wir haben natürlich den einen oder anderen Zähler liegen lassen. Aber Fußball ist kein Wunschkonzert», meinte Kwasniok. «Wir waren vorne und hinten nicht konsequent genug. Daran müssen wir arbeiten.»

Waldhof Mannheim hat seine Fans bereits am Mittwoch via Facebook an den jüngsten Heimsieg der Mannheimer gegen den 1. FC Saarbrücken erinnert. Am 9. März 2019 spielten beide Mannschaften noch in der Regionalliga Südwest.

Heute haben wir einen kleinen #Throwback für euch. Unser letztes Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken fand am 9. März... Gepostet von SV Waldhof Mannheim 07 am Mittwoch, 2. Dezember 2020

(L'essentiel/dpa)