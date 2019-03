Video dokumentiert Fan-​​Schlägerei in München

Es sind schockierende Bilder: Haufenweise Männer, allesamt schwarz gekleidet, laufen am Samstagmittag eine Straße in der Münchner Innenstadt hinunter. An deren Ende wartet ein Mob, ebenfalls in schwarzen Kleidern gehüllt. Wie sich später herausstellt, handelt es sich um Fans des FC Bayern und des VfL Wolfsburg.

Wenige Stunden vor dem Bundesliga-Spiel kommt es zur Konfrontation. Die Beteiligten schlagen aufeinander ein. Männer schreien. Autos hupen. Chaos. Ein Video dokumentiert die Auseinandersetzung. Zwischen 30 und 50 Personen sind an der Schlägerei beteiligt. Die Bilder vermitteln den Eindruck eines geplanten Treffens. Die Polizei stellt im Nachhinein aber klar, dass es dafür keine Erkenntnisse gebe. Mehrere Personen werden von der Polizei festgenommen. Ein Wolfsburg-Fan muss wegen leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Dass die Bayern an diesem Samstag Wolfsburg mit einer famosen Leistung 6:0 schlagen, verkommt zur Nebensache. Einmal mehr beschäftigt die Gewaltbereitschaft mancher Anhänger um einiges mehr.

(L'essentiel/cst)