Rassismus gegen Elfmeter-​​Fehlschützen

Nach rassistischen Beleidigungen gegen die beim Elfmeterschießen im EM-Finale erfolglosen Profis Bukayo Saka, Marcus Rashford und Jadon Sancho hat sich der englische Fußballverband gewehrt. «Die FA verurteilt alle Formen von Diskriminierung und ist erschüttert über den Rassismus online, der in den sozialen Netzwerken auf einige unserer England-Spieler zielt», hieß es in einer in der Nacht zu Montag verbreiteten Stellungnahme.

«Wir könnten nicht deutlicher machen, dass jeder, der hinter solch widerlichem Verhalten steckt, als Anhänger unseres Teams nicht willkommen ist. Wir werden tun, was wir können, um die betroffenen Spieler zu unterstützen und drängen zugleich auf die härtest möglichen Strafen für jeden, der verantwortlich ist», schrieb die FA weiter. Nach Angaben der US-Nachrichtenagentur AP ermittelt die Londoner Polizei wegen «beleidigender und rassistischer» Nachrichten in den sozialen Netzwerken.

Auch der britische Premierminister Boris Johnson hat zu mehr Respekt gemahnt. «Dieses England-Team verdient es, als Helden verehrt und nicht rassistisch beschimpft zu werden», twitterte der Regierungschef am Montagmorgen. «Die Verantwortlichen für diese entsetzlichen Beschimpfungen sollten sich schämen.»

This England team deserve to be lauded as heroes, not racially abused on social media.



Those responsible for this appalling abuse should be ashamed of themselves.