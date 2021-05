Uefa plant Champions-​​League-​​Finale offenbar um

Die Europäische Fußball-Union Uefa plant einem Medienbericht zufolge mit Porto als Schauplatz für das Champions- League-Finale am 29. Mai. Nach Informationen der Nachrichtenagentur «AP» soll das Endspiel der Königsklasse zwischen den Premier-League-Clubs FC Chelsea und Manchester City im 50.000 Zuschauer fassenden Estádio do Dragão stattfinden. Dabei beruft sich «AP» auf anonyme Quellen; die Gespräche bei der Uefa seien noch im Gange.

Das Estádio do Dragão in Porto soll offenbar Austragungsort des Finales sein. Foto: Luis Vieira/AP/dpa

Ursprünglich sollte das Finale in Istanbul stattfinden. Medienberichten zufolge war dann das Londoner Wembley-Stadion im Gespräch, denn die Türkei wird von den britischen Behörden inzwischen als Hochrisikogebiet eingestuft. Reisen von Großbritannien dorthin sind derzeit nicht erlaubt.

In addition to the above, the MALDIVES, NEPAL and TURKEY will be added to the Red List. Passengers arriving into England after 4am on 12th May MUST undertake a ten day stay in a managed quarantine hotel.



