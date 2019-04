Nach eigener Blutgrätsche Fuß um 180 Grad verdreht

Artikel per Mail weiterempfehlen

Hässliche Szene in China. Beim Super-League-Match zwischen Henan Jianye und JS Suning kam es am Samstag zu einer schlimmen Verletzung. Kuo Yang und seine Kollegen konnten sich über den 2:1-Heimerfolg nicht wirklich freuen. Denn in der Nachspielzeit der Partie kam es zum folgenschweren Zweikampf. Der 26-jährige Yang schnitzte Gegenspieler Boyuan Feng von hinten um. Bei seinem gefährlichen Tackling verletzte er aber nicht Feng, sondern nur sich selbst.

Mit dem linken Fuß blieb Yang im Rasen hängen, rutschte mit dem Rest seines Körpers aber weiter. Das Ergebnis: Das Sprunggelenk gab nach, sein Fuß zeigte im 180-Grad-Winkel zur normalen Stellung nach hinten.

Spieler beider Mannschaften gestikulierten bei diesem Anblick wild, forderten sofortige medizinische Hilfe. Yang wurde mit einer Trage in den Krankenwagen, damit am schnellsten Weg ins Krankenhaus gebracht. Nach nur vier Saisonspielen muss er die laufende Spielzeit wohl abhaken.

(L'essentiel/SeK)