Embolo «rasiert» bei Bayern-​​Gala seine Kritiker

Es war ein denkwürdiger Abend in Mönchengladbach. Die Gladbacher mit Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria und Breel Embolo zogen den Münchnern wortwörtlich die Lederhosen aus. Vor allem Embolo überzeugte mit seinem Doppelpack. Doch lange war unklar, ob er überhaupt spielen wird.

Anfang der Woche berichtete die «Bild», dass Adi Hütter vor dem Pokal-Hit gegen den FC Bayern München und nach der 0:1-Niederlage bei Herta BSC ziemlich angefressen sei und Breel Embolo, sowie Captain Lars Stindl «rasiert» werden und nur auf der Bank sitzen sollen. Schon bei der PK vor dem Spiel sagte aber der ehemalige YB-Trainer Hütter: «Ich rasiere höchstens meinen Bart.»

Man of the Match

In der Tat: Breel Embolo stand erneut in der Startelf und die Gladbacher, welche sich regelrecht in einen Rausch spielten, wurden von Lars Stindl auf den Platz geführt. Der Mann des Spiels war Embolo! Nach gerade einmal 76 Sekunden eroberte Koné den Ball gegen Alphonso Davies und schoss nach einem Doppelpass mit Embolo das 1:0 für die Gladbacher.

Breel Embolo gestaltete aus dem Zentrum den nächsten Angriff und dieser führte zum 2:0 für die Gladbacher. Beim dritten Tor von Gladbach holte Embolo den entscheidenden Elfmeter heraus. In der 51. Spielminute setzte er sich stark gegen die Bayern-Innenverteidiger durch und tunnelte Manuel Neuer zum 4:0. Nur sechs Minuten später ließ er dem mehrfachen Weltgoalie erneut keine Chance – 5:0.

Embolo mit Insta-Post

Der 24-Jährige stellte sich immer wieder in den Dienst der Mannschaft und blieb vor dem Tor eiskalt. Nach dem Spiel wurde er als «Man of the Match» ausgezeichnet. Von den deutschen Medien wurde er nach der höchsten Bayern-Pleite seit 43 Jahren mit Lob überschüttet. Die Sportschau schrieb: «Breel Embolo, der Überragende unter den Überragenden». Vom Kicker erhielt er Bestnoten und die Westdeutsche Zeitung sprach von einer «Embolo-Gala».

Auch Gladbach-Sportchef Max Eberl kam zu Wort. Er sagte über das Kollektiv im ARD-Interview: «Wir haben eine Riesen-Qualität. Wir haben heute geliefert. Wir haben über 70. Minuten eine sehr gute Leistung gezeigt und uns am Schluss belohnt.» Allerdings sagte er auch: «Er ist ein großartigen Spieler»

Embolo selbst postete nach dem Spiel in Anlehnung auf die Bild-Schlagzeile vom Montag einige Jubel-Fotos mit dem Untertitel: «Rasiert… immer weiter». Unter dem Beitrag kommentierte auch Gladbach-Captain Lars Stindel: «Rasiert» mit einem Augenzwinkern. Embolo antwortete: «Schwöre besser ich sag nix mehr».

Nächste Gala gegen Bochum?

Mit viel Selbstvertrauen wird das Team am nächsten Sonntagabend den Aufsteiger VfL Bochum empfangen. Alles andere als drei Punkte wäre nach der Gala gegen die Bayern eine Enttäuschung. Die angeschlagenen Münchner müssen am Samstagnachmittag gegen Union Berlin mit Urs Fischer antreten.

(L'essentiel/Anamaria Peyer)