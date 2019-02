RB Leipzig steht erstmals im Viertelfinale

Ralf #Rangnick: "Ein riesen Kompliment an die Jungs, vor allem was sie aktuell läuferisch gegen den Ball raushauen, ist wirklich grandios! Ich freue mich sehr, dass wir erstmals in unserer Vereinsgeschichte in die Runde der letzten 8 im @DFB_Pokal eingezogen sind."#RBLWOB pic.twitter.com/rFh7frHj1N — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 6. Februar 2019

RB Leipzig ist im siebten Anlauf erstmals in seiner Vereinsgeschichte in das Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Gegen den über weite Strecken erschreckend schwachen Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg setzten sich die Sachsen von Cheftrainer Ralf Rangnick am Mittwochabend ohne große Mühe mit 1:0 (1:0) durch. Vor nur 21 135 Zuschauern in der halbleeren Red Bull Arena erzielte Matheus Cunha (9. Minute) den Siegtreffer für die überlegenen Gastgeber, die jedoch einen klareren Sieg verpassten.

«Unterm Strich waren wir die Mannschaft mit den klar besseren Chancen. Wenn man etwas kritisieren will, dann, warum wir das zweite Tor nicht gemacht haben», sagte Leipzigs Kapitän Willy Orban. Der Wolfsburger Renato Steffen sagte: «Das war heute kein gutes Spiel, nach einem Fehler von uns haben wir auch noch ein Tor hergeschenkt. Wir hatten Chancen, die haben wir aber nicht genutzt.»

Die Leipziger, die in der zweiten Runde die TSG Hoffenheim mit 2:0 und davor Viktoria Köln mit 3:1 ausgeschaltet hatten, begannen mit derselben Startelf wie zuletzt beim 3:0-Auswärtssieg in Hannover. Torjäger Timo Werner stand nach seinem grippalen Infekt noch nicht mal im Kader. Auch Coach Bruno Labbadia nahm beim VfL, der sich zuvor gegen Elversberg (1:0) und Hannover 96 (2:0) durchgesetzt hatte, keine Änderungen zum siegreichen Wochenende vor.

DFB-Pokal, Achtelfinale:

Dienstag:

Hamburger SV – 1. FC Nürnberg 1:0 (0:0)

1. FC Heidenheim – Bayer Leverkusen 2:1 (0:1)

MSV Duisburg – SC Paderborn 1:3 (0:0)

Borussia Dortmund – Werder Bremen 2:4 (3:3, 1:1, 1:1)



Mittwoch:

Holstein Kiel – FC Augsburg 0:1 (0:0)

RB Leipzig – VfL Wolfsburg 1:0 (1:0)

FC Schalke 04 – Fortuna Düsseldorf (20.45 Uhr)

Hertha BSC – Bayern München



(L'essentiel/dpa)