Keine Tore zwischen dem FCS und Luxemburg

Im Testspiel zwischen der Fußball-Nationalmannschaft und dem 1.FC Saarbrücken sind am Dienstagabend keine Tore gefallen. Die Begegnung im Stade Josy Barthel endete mit einem 0:0-Unentschieden.

Luxemburgs Nationaltrainer, Luc Holtz, nutzte die Partie gegen die Saarländer, die in der vergangenen Saison in die 3. Liga aufgstiegen waren, um nahezu seinen kompletten Kader zu testen. Holtz wechselte insgesamt elf Mal.

Für die «Roud Léiwen» steht nun der Auftakt in der Nations League an. Zunächst muss das Team am 5. September nach Aserbaidschan. Drei Tage später empfangen die Luxemburger zu Hause die Mannschaft aus Montenegro.

(sw/L'essentiel)