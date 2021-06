Julian Brandt amüsiert sich über Haaland-​​Post

Die norwegische Nationalmannschaft hat die Qualifikation für die EM-Endrunde verpasst. Deshalb kann Haaland in einem ausgedehnten Urlaub entspannen. Und ließ seine Instagram-Follower daran teilhaben.

Haaland postete ein Foto, das ihn beim Sonnenbad in einer knallig gelben Badehose zeigt. Lässig hält der Stürmer ein Peace-Zeichen in die Kamera, die Sonnenbrille komplettiert den Strand-Look. Genauso wie der Sixpack des Norwegers. Haaland weiß genau, seinen gestählten Körper bestens in Szene zu setzen. «Zeit für Vitamin D», kommentierte der Norweger sein eigenes Posting.

Das rang seinem Teamkollegen Julian Brandt allerdings nur ein Schmunzeln ab. Der BVB-Kicker entlarvte Haalands Poser-Stellung. «Atmen, Bruder, Atmen», kommentierte Brandt, deutete an, dass der Super-Stürmer wohl die Luft für den Schnappschuss anhält. Und staubte dafür gut 8000 Likes ab, während das Posting bereits 768.000 Mal gelikt wurde.

(L'essentiel/red)