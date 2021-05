Warum Nike PSG-​​Star Neymar den Rücken kehrte

«Neymar Jr. ist nicht länger ein Nike-Sportler» – mit dieser Aussage trennten sich im August 2020 die Wege von PSG-Stürmer Neymar und seinem Ausrüster Nike. Die Nachricht kam für viele Sportbegeisterte unerwartet. War doch Nike schon eh und je Partner des brasilianischen Superstars gewesen. Von heute auf morgen ging die Zusammenarbeit in die Brüche. Damals gab es Spekulationen für die Gründe der plötzlichen Trennung. Doch wie so häufig im Fußball-Geschäft, ging man davon aus, dass es finanzielle Diskrepanzen zwischen Neymar und der weltweit bekannten Sportmarke gab.

Doch dem war offenbar nicht so. Für Neymar war es leicht, einen neuen Ausrüster zu finden. Immerhin ist er ein Weltstar und hat eine enorm große Reichweite innerhalb der sozialen Medien. Er ist eine starke Figur, die viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und so wurde nicht mal einen Monat später im September 2020 Puma der neue Sponsor des PSG-Stürmers.

Zum Oralsex gezwungen?

Jetzt kommen pikante Details ans Licht. Denn die Beziehung des Brasilianers und Nike soll laut «Wall Street Journal» nicht am Geld gescheitert sein. Ganz im Gegenteil. Neymar wird vielmehr der sexuellen Belästigung bezichtigt. Wie eine Marketing-Mitarbeiterin von Nike nun behauptet, soll der Fußballer sie bei einem geschäftlichen Aufenthalt 2016 in einem Hotel Zimmer in New York zum Oralsex zwingen wollen. Sie habe für ihn gearbeitet und Dinge vor Ort organisiert. Wie sie dem Journal berichtet, habe sie lange mit sich gehadert und erst 2018 eine Beschwerde beim Unternehmen eingereicht. Daraufhin wurde von Seiten Nikes eine Untersuchung gegen das Werbegesicht des Unternehmens eingeleitet.

Doch anstatt sich kooperativ zu zeigen, verweigerte Neymar jegliche Zusammenarbeit mit den Ermittlern. Dies brachte ihm keine Vorteile ein. Denn aufgrund dessen trennte sich nach Aussagen von Hilary Krane, der Leiterin der Rechtsabteilung von Nike, das Unternehmen vom Weltfußballer. Ihre Worte waren folgende: «Nike hat seine Beziehung zu dem Athleten beendet, weil er sich geweigert hat, bei einer Untersuchung von glaubwürdigen Vorwürfen wegen Fehlverhaltens gegenüber einer Mitarbeiterin zu kooperieren.»

Neymar schweigt

Neymar selbst hat sich bislang noch nicht zu den schweren Vorwürfe geäußert. Lediglich eine Sprecherin des PSG-Stars hat die Anschuldigungen dementiert und versichert, dass es tatsächlich nur an den unterschiedlichen Finanzvorstellungen gescheitert sei. Bislang wurden noch keine rechtlichen Wege eingeschlagen. Doch auch dagegen würde sich laut Aussagen der Sprecherin im «Wall Street Journal» Neymar Jr. «mit allen Mitteln gegen diese haltlosen Anschuldigungen zur Wehr setzen.»

(L'essentiel/Sophie Klein)