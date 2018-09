Amerikanerin will Ronaldo vor Gericht bringen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Schwere Vorwürfe gegen den fünfmaligen Weltfußballer! Cristiano Ronaldo (33) soll wegen einer mutmaßlichen Vergewaltigung im US-Bundesstaat Nevada der Prozess gemacht werden. Das meldet der Spiegel in seiner aktuellen Ausgabe.

Die Ereignisse gehen auf das Jahr 2009 zurück: Ronaldo soll damals eine Amerikanerin in einer Hotelsuite in Las Vegas anal vergewaltigt haben. Nach dem Vorfall habe er sie gefragt, ob sie Schmerzen habe, erzählt die Frau neun Jahre später dem Spiegel: «Dabei ging er auf die Knie irgendwie und sagte: ‹Zu 99 Prozent bin ich ein guter Kerl, ich weiß nicht, was mit diesem einen Prozent ist.›»

Mit einer Zahlung in Höhe von 375.000 Dollar soll der Starfußballer die heute 34-Jährige zum Schweigen gebracht haben. Doch nun will ihr Anwalt dieses Abkommen über den Weg einer Zivilklage aufheben lassen, so die Wochenzeitschrift. Ronaldo bestreitet die Vorwürfe und sagt, der Sex sei einvernehmlich gewesen. Der Spiegel hatte die Anschuldigungen gegen den Portugiesen bereits vor eineinhalb Jahren auf Basis von Daten aus den sogenannten «Football Leaks» publik gemacht.

(L'essentiel)