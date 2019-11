Freundin von Leicester-​​City-​​Star überfallen

Die 22-jährige Emma Hickman lag schlafend mit ihrem sechs Wochen alten Baby im Bett, als vier Einbrecher in ihr Haus eindrangen. Die vier Männer, die anscheinend Google dazu nutzten, das Haus von Leicester-City-Mittelfeldspieler Demirai Gray ausfindig zu machen, erbeuteten Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Beim Raubüberfall, der sich bei Tageslicht im März des letzten Jahres ereignete, war der 23-jährige Fußballer, der in der englischen Premier League spielt, nicht zu Hause. Derzeit wird die Straftat vom Gericht in Birmingham untersucht. Den Geschworenen sagte Grays Freundin laut The Sun: «Ich hatte keine Ahnung, bis ich den Mann mit dem Messer sah. Ich hatte keine Kleidung an und blieb unter der Bettdecke.»

«Einer hatte eine orangenfarbene Machete»

Die Männer hätten ihr gedroht und befohlen, sich nicht zu bewegen. Hickman weiter: «Sie fragten, wo das Geld und der Schmuck sei, worauf ich ihnen antworte: In der Schublade auf der linken Seite.» Die Mutter eines Jungen fügte hinzu: «Sie waren alle bewaffnet. Einer hatte eine orange Machete, die fast wie ein Schwert aussah.»

Bei den Tätern soll es sich um eine Gang handeln, die innerhalb der vergangenen sechs Monate bis im April letzten Jahres mehrere Häuser und Geschäfte mit Macheten, Hämmern und Messern ausgeraubt hat. Der Prozess wird fortgesetzt.

(L'essentiel/kvo)