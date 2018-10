F91 geht auch gegen Olympiakos leer aus

Bittere Niederlage für F91 Düdelingen! Der Luxemburger «Underdog» hat in der Europa League die dritte Niederlage in Folge kassiert. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller unterlag am dritten Spieltag am Donnerstag zuhause gegen Olympiakos Piräus verdient mit 0:2 (0:0). Die Tore erzielten Torosidis (66.) und Jordanov (81., Eigentor).

Der dritte Auftritt des Luxemburger Meisters auf der großen internationalen Bühne war sicherlich nicht der beste. Hatte F91 sich zu viel erwartet gegen einen Gegner, der eine Stufe unter Milan und Sevilla einzuordnen ist? Auf jeden Fall verschlief F91 den Beginn der Partie völlig, was die 7500 Zuschauer im Josy-Barthel-Stadion schnell unruhig werden ließ. Die Dreierkette mit Schnell, Bisevac und Prempeh erwies sich bei den griechischen Angriffen nicht immer als sattelfest.

Bonnefoi bringt Griechen zur Verzweiflung

Dreh- und Angelpunkt bei Olympiakos war Konstantinos Fortounis. F91-Keeper Landry Bonnefoi musste bereits in der vierten Minute gegen den Spielmacher klärend eingreifen. Überhaupt war der französische Schlussmann der Garant, dass Düdelingen ein Remis in die Pause rettete. Mit tollen Reflexen trieb Bonnefoi Koutris (13.), Fortounis (15.) und Lazaros (23., 29., 44.) zur Verzweiflung. Die Gastgeber versuchten dagegen zu halten, aber nur Couturier und Turpel kamen zu Halbchancen.

Nach der Halbzeitpause stellte Trainer Toppmöller durch die Verletzung von Stélvio Cruz auf eine Viererkette um. Das gab der Düdelingen-Defensive mehr Sicherheit. Aber dann, wie aus dem Nichts, schlug Piräus zu: Während F91 gerade mit einem Wechsel beschäftigt war (Mélisse für Stolz), köpfte Vasilios Torosidis nach einem Corner seelenruhig zum 0:1 für das Auswärtsteam ein (65.).

Kurioses Eigentor

Selbst der zurückhaltende Christian Karembeu, Sportdirektor von Olympiakos, brach daraufhin in Jubel aus. Kurz darauf hatte Fortounis das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte jedoch erneut an Bonnefoi und an der Querlatte (77.). Trotz seiner guten Leistung musste der F91-Torwart in der 81. Minute erneut hinter sich greifen, als F91-Verteidiger Edisson Jordanov mit einer unglücklichen Aktion den Ball ins eigene Tor beförderte. Zuvor hatte sich Fortounis abermals in den Strafraum durchgetankt und Bonnefoi überwunden.

Zuvor war Luxemburgs Meister an AC Milan (0:1) und Betis Sevilla (0:3) ohne Punkt geblieben. Auch in diesen Spielen wurde die Düdelinger Abwehrmauer erst nach der Pause geknackt.

Europa League, 3. Spieltag, Gruppe F

F91 Düdelingen - Olympiakos Piräus 0:2 (0:0)

Tore: Torosidis (66.), Jordanov (81., Eigentor)

Milan - Betis Sevilla 1:2 (0:1)

Tore: Cutrone (83.); Sanabria (30.), Lo Celso (55.)

Tabelle

1. Betis Sevilla 3 5:1 7

2. Milan 3 5:3 6

3. Olympiakos Piräus 3 3:3 4

4. F91 Düdelingen 3 0:6 0

Weitere Ergebnisse vom Donnerstag:

RSC Anderlecht - Fenerbahce 2:2 (1:0)

Zenit - Bordeaux 2:1 (1:1)

Salzburg - Rosenborg 3:0 (1:0)



Leipzig - Celtic Glasgow 2:0 (2:0)

Zürich - Leverkusen 3:2 (1:0)

Kopenhagen - Slavia 0:1 (0:0)

Sporting - Arsenal 0:1 (0:0)

Larnaka - Rasgrad 1:1 (1:1)

Qarabag - Poltawa 0:1 (0:0)

(L'essentiel)