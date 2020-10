Fifa-​​Boss Infantino hat Corona

Fifa-Präsident Gianni Infantino hat heute die Bestätigung erhalten, dass er positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Der FIFA-Präsident, der leichte Symptome aufweist, hat sich sofort in Selbstisolierung begeben und wird mindestens zehn Tage lang in Quarantäne bleiben. Dies teilt der Fußball-Wetverband in einer Mitteilung mit.

(L'essentiel/Nils Hänggi)