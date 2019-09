«Ich konnte nicht jede Glückwunsch-​​SMS lesen»

L'essentiel:Wie fühlen Sie sich, einen Tag nach dem historischen Erfolg von F91 bei Apoel Nicosia 4-3) in der Europa League?

Danel Sinani : Ich und meine Teamkollegen sind noch glücklicher als gestern (Donnerstag). Wir beginnen erst langsam zu realisieren, dass das, was wir erreicht haben, enorm ist. Ich meinerseits habe viele SMS-Nachrichten mit Glückwünschen erhalten, aber ich habe es noch nicht geschafft, alles zu lesen!

Wie erklären Sie sich die Kluft zwischen dem schlechten Ergebnis der F91 in der BGL League (12. von 14 nach sechs Tagen*) und dem gestrigen Sieg (Donnerstag)?

In der BGL League wird von uns erwartet, dass wir jedes Wochenende spielen, im Gegensatz zur Europa League. Außerdem haben wir gestern besser gespielt als in der Liga, da wir unsere Chancen besser genutzt haben. Nach der letzten Saison blieb in dieser Saison nur fünf oder sechs Spieler im Kader. Das muss sich erst einspielen. Aber ich stelle fest, dass wir in den ersten fünf Ligaspielen den anderen Teams in Bezug auf den Spielaufbau überlegen waren.

Auf persönlicher Ebene wird Ihr Double sicherlich die Aufmerksamkeit ausländischer Clubs auf sich ziehen?

Sollte sich die Möglichkeit bieten, in einen Profiverein zu wechseln, werde ich nicht zögern. Ich hatte letzten Sommer Angebote aus Belgien, aber ein Wechsel kam leider nicht zu stande. Solange ich noch einen Vertrag in Düdelingen habe, werde ich hundert Prozent für den Verein geben bis zum Saisonende.

* F 91 Düdelingen hat ein Spiel weniger absolviert.

(L'essentiel)