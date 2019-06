Luxemburger Sponsor verärgert Union-​​Fans

Der Bundesliga-Neuling 1. FC Union Berlin hat am Freitagabend seinen neuen Hauptsponsor präsentiert. Kurze Zeit später ist im Fanlager von «Eisern Union» eine heftige Debatte über die Wahl des Vereins entbrannt. Ab der kommenden Saison prangt das Logo des milliardenschweren Immobilienunternehmens Aroundtown aus Luxembrug auf dem Trikot der Fußballer.

Aroundtown-Hauptgeschäftsführer, Andrew Wallis, erklärte bei der Präsentation, «der 1. FC Union Berlin und Aroundtown haben vieles gemeinsam.» Genau das sehen die Union-Fans anders. Auf Twitter wurde mittlerweile sogar der Hashtag «notmyhauptsponsor» etabliert. Viele Anhänger der Köpenicker hatten die Kooperation mit dem Immobilienunternehmen zuletzt scharf kritisiert und als «bemerkenswert instinktlose Entscheidung» bezeichnet.

«Haben unserem Partner nichts vorzuwerfen»

Hintergrund sind die stetig wachsenden Mietpreise in der deutschen Hauptstadt. Wie der Tagesspiegel berichtet kam eine Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung zum Ergebnis, dass die Aroundtown-Tochterfirma GCP mehr als 8000 Wohnungen in Berlin besitzt. Von 2016 auf 2017 habe das Unternehmen die Mieten um fast sechs Prozent erhöht. Ähnlich drehte die in Berlin höchst umstrittene Gesellschaft Deutsche Wohnen an der Preisschraube.

In der Vergangenheit präsentierte sich Union Berlin gerne als Club, der weniger Wert auf den Kommerz, als auf Tradition und Zusammenhalt legt. Präsident Dirk Zingler vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin hat die Zusammenarbeit mit dem in der Fanszene umstrittenen neuen Hauptsponsor verteidigt. «Wir haben unserem Partner Aroundtown nichts vorzuwerfen. Im Gegenteil, wir sind stolz, dass wir sie an unserer Seite haben», sagte der Boss des Aufsteigers aus der Hauptstadt im Interview der Berliner Zeitung und ergänzte: «Das ist ein milliardenschweres MDax-Unternehmen. Vor zehn Jahren hätte sich doch in Berlin noch jeder darüber gefreut, wenn Union so einen Partner gehabt hätte.»

State of the Union: Union stellt den neuen Hauptsponsor vor - eine Immbilienfirma mit zweifelhafter Sozialverträglichkeit

