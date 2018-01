Wölfe verpflichten Schweizer Nationalspieler

Artikel per Mail weiterempfehlen

10. Januar

Steffen wechselt zu Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg hat den Schweizer Mittelfeldspieler Renato Steffen vom FC Basel verpflichtet. Der 26 Jahre alte Flügelspieler erhält einen Vertrag bis 2021, wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte. Die Niedersachsen hatten den fünfmaligen Schweizer Nationalspieler bereits im Sommer verpflichten wollen, bekamen damals aber eine Absage von Basel. «Ich habe zuletzt immer wieder betont, dass wir nur dann auf dem Transfermarkt aktiv werden, wenn wir einen Spieler verpflichten können, der uns besser macht. Renato Steffen ist genauso ein Spielertyp», sagte VfL-Sportdirektor Olaf Rebbe.

Unsere Wölfe verpflichten Renato Steffen vom @FCBasel1893! Der 26-Jährige unterzeichnete einen Vertrag bis 2021 und erhält die Rückennummer 8. Wir freuen uns auf dich, Renato! ➡️ https://t.co/eF8iCbY1kI pic.twitter.com/Gscivcypa7 — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 10. Januar 2018

8. Januar

Saarländer Wollscheid verlässt Metz

Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Philipp Wollscheid spielt nicht mehr länger für den französischen Erstligisten FC Metz. Der 28-jährige Saarländer war erst zu Beginn der Runde 2017/18 zu den Franzosen gewechselt. Nun wurde der Vertrag aufgelöst. Einen neuen Verein hat der Innenverteidiger noch nicht.

Arrivé cet été, Philipp #Wollscheid quitte le club à la Croix de Lorraine. Le FC Metz et le défenseur central allemand ont trouvé un accord ce jour pour une résiliation de contrat à l’amiable. Plus d'infos ➡️ https://t.co/U5J4jQuQj6 pic.twitter.com/tnHVeJguMH — FC Metz ☨ (@FCMetz) 6. Januar 2018

7. Januar

Ex-Nationalspieler de Jong zu Mainz

Der frühere niederländische Nationalspieler Nigel de Jong soll beim FSV Mainz 05 zum neuen Anführer im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga werden. «Trainer Sandro Schwarz und ich haben uns aus vollster Überzeugung für ihn entschieden. Er passt vom Charakter zu uns, er wird dem Verein viel geben», sagte Sportvorstand Rouven Schröder am Sonntag bei der Vorstellung des 33 Jahre alten Mittelfeldspielers.

Der WM-Finalist von 2010 hatte am Freitag nach Stationen bei Ajax Amsterdam, dem Hamburger SV, Manchester City, AC Mailand, Los Angeles Galaxy und Galatasaray Istanbul einen Vertrag bis zum Saisonende bei den Mainzern unterschrieben. «Ich will spielen, stehe voll im Saft und will bis zum Saisonende meine Qualitäten zeigen», sagte de Jong.

Unsere neue Nummer 0️⃣5️⃣ erstmals zu Gast am Bruchweg Gegen @borussia könnte er heute ab 15:30 Uhr sein Debüt bei #Mainz05 feiern. Schön, dass du da bist @NDJ_Official pic.twitter.com/xwrH1HZWBk — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) 7. Januar 2018

6. Januar

Barça zahlt Unsumme für Coutinho

Der Wechsel des brasilianischen Fußballprofis Philippe Coutinho vom FC Liverpool zum FC Barcelona ist nahezu perfekt. Beide Vereine seien sich einig geworden, erklärte der spanische Club am späten Samstagabend. Der FC Liverpool teilte mit, dass er dem 25-Jährigen die Freigabe erteilt habe. Coutinho wurde noch am Wochenende zum Medizincheck in Spanien erwartet.

Der Brasilianer soll einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 unterzeichnen. Die Ablösesumme wurde nicht bekanntgegeben. Laut britischen und spanischen Medien beträgt sie mindestens 120 Millionen Euro. Durch erfolgsabhängige Zahlungen könnte sie aber auf bis zu 160 Millionen Euro ansteigen. Barça teilte lediglich mit, die im Vertrag festzuschreibende Ablöse werde sich auf 400 Millionen Euro belaufen.



(L'essentiel)