Fenerbahce verrät Gehalt und Bonus-​​Gelder von Özil

Nach der Verpflichtung des früheren deutschen Fußball-Nationalspielers Mesut Özil durch Fenerbahce Istanbul hat der Verein konkrete Zahlen zum Transfer bekanntgegeben. Der Club zahlt demnach pro Saison drei Millionen Euro an Özil - allerdings erst ab der nächsten Spielzeit, wie am Montag aus einer Mitteilung Fenerbahces an die Börse hervorging.

«Ich bin sehr froh darüber, in die Türkei zu kommen und das Trikot meiner Kindheitsmannschaft tragen zu können. Gott wollte es so, dass ich für Fenerbahce spiele», meinte Özil bei seiner Präsentation.

550.000 Euro für die Unterschrift

Außerdem erhält Özil für seine Unterschrift ein Handgeld in der Höhe von 550.000 Euro. 1,75 Millionen Euro kommen an Boni hinzu – plus Sponsoren-Einnahmen. Beim FC Arsenal gehörte Özil zu den Top-Verdienern.

Özil verbrachte die letzten siebeneinhalb Jahre bei Arsenal, kam jedoch in den letzten Monaten nicht mehr zum Einsatz. Insgesamt bestritt er für die «Gunners» 254 Einsätze, erzielte 44 Tore und legte 77 weitere auf.

(L'essentiel/ee/dpa)