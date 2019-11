Petingen schießt die Jeunesse ab

Das Spitzenspiel der BGL-Ligue an diesem Sonntag bestritten der Tabellenerste aus Petingen und die Gastgeber von der Jeunesse. Unter der Woche war der Trainer der Hausherren, Nicolas Huysman, unter Druck geraten, ihm war mangelnder Erfolg beim Rekordmeister aus Esch zum Vorwurf gemacht worden. Die verdiente 1:4-Niederlage beim Tabellenführer dürfte da nicht geholfen haben.

Die Heimmannschaft tat sich insgesamt schwer in der Anfangsphase und so musste Trainer Huysman mitansehen, wie die Gäste in der 17. Spielminute durch einen Treffer von Soladio in Führung gingen. Nach schöner Flanke von Teixeira, der sich auf Außen gut durchsetzen kann, trifft der Petinger vom ersten Pfosten per Kopf. Petingen bleibt danach die spielbestimmende Mannschaft und hat direkt im Anschluss die nächste gute Chance. In der Ersten Hälfte vermochte der Jeunesse nichts einfallen gegen die Dominanz des Tabellenführers. Der Rekordmeister wirkte bemüht aber hilflos. In der ersten Hälfte konnten die Gäste von Trainer Carlos Fangueiro kein weiteres Kapital mehr aus ihrer Übermacht schlagen. In der 37. Minute sah der Petinger Kakoko die erste Gelbe Karte in einem ansonsten fair geführten Spiel.

Gästeführung zur Pause

Mit der 1:0 Führung aus Sicht der Gäste ging es dann auch in die Kabine. Doch auch die Pause brachte zunächst für die Jeunesse keine Verbesserung und so ist es wieder Soladio, der nach einem Pass von Abreu zur Stelle ist und in der 46. Spielminute das 2:0 für die Gäste einschießt. Nach 51 Minuten gelingt den Hausherren dann so etwas wie ein Lebenszeichen, als Klica nach Vorbereitung von Todorovic zum Anschluss trifft. Der Anschlusstreffer setzt bei den Eschern neue Kräfte frei und so gelingt ihnen kaum drei Minuten später fast der Ausgleich. Ein Distanzschuss von Duriatti scheitert jedoch am Gästetorhüter.

Doch der Druck der Escher verpuffte gegen die stärkeren Gäste aus Petingen. Die Union wechselte dann in der 72. Minute den Doppeltorschützen Soladio aus für ihn kam Morkani ins Spiel. Der führte das Werk seines Vorgängers fort und erzielte in der 79. und 81. Spielminute ebenfalls zwei Treffer. Das 3:1 bereitet wieder Teixeira vor. Den Kopfball zum 4:1 verwandelte der Joker kaum drei Minuten später nach einer Ecke von Hamzaoui.

(L'essentiel)