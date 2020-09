Haaland macht auf Ibrahimovic und Ronaldo

Fußball spielen können sie alle: Erling Haaland, Zlatan Ibrahimovic und Cristiano Ronaldo. Und man könnte meinen, dass dieses Trio eine weitere Gemeinsamkeit hat: den gleichen Coiffeur.

Dies ist natürlich nicht so. Jeder Spieler lässt nur den eigenen Figaro an seine Haare. Borussia Dortmunds Haaland zeigte sich jedenfalls kürzlich im Training mit der gleichen Frisur wie sie Ibrahimovic von der AC Milan schon lange hat. Ronaldo trug die Haare Anfang Jahr bei Juventus Turin für kurze Zeit so und verpasste sich nach dem Frühling wieder eine andere Frisur.

An Haalands neuer Frisur scheiden sich die Geister in den sozialen Medien. Einige Fans finden sie toll, andere weniger. Der 20-jährige Norweger ist von der Diskussion jedenfalls überrascht. «Es ist etwas komisch, dass so viele Leute über mich reden. Ich bin doch nur ein Junge aus Norwegen», sagte Haaland in einem Interview mit Soccerbible.

Mit welcher Frisur auch immer, für Haaland startete die neue Saison am Montagabend mit einem 5:0-Sieg in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten MSV Duisburg.

(L'essentiel/Herbie Egli)