City-​​Star schrottet sein Luxus-​​Auto

Sergio Aguero war auf dem Weg zum Training seines Vereins Manchester City, als er in einen Autounfall verwickelt wurde. Der 31-jährige Argentinier blieb dabei aber unverletzt und absolvierte laut «Sky Sports» nur kurz darauf auch das komplette Training.

Agueros Luxus-Auto hatte hingegen weniger Glück, es wurde beim Crash übel zugerichtet. «Was für ein toller Morgen», postete Aguero auf Instagram.

Photo: Sergio Aguero’s car involved in a crash this morning.



[via @MailSport] pic.twitter.com/FVKHzUObt9