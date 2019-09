PSG demütigt schwach spielende Spanier

Paris setzte die Madrilenen gleich zu Beginn der ersten Halbzeit ordentlich unter Druck. Real gelang es sich etwas aus der Klammer zu lösen, aber in der 14. Minute war es dann Angel Di Maria, der nach einer scharfen Hereingabe des Außenverteidigers Bernat zum 1:0 traf. Am fünf Meter Raum stehend schoß er dabei eiskalt ins kurze Eck und überraschte damit Thibaut Courtois im Tor seiner ehemaligen Mannschaft.

Die Heimmannschaft war insgesamt überlegen und so gelang Di Maria in der 33. Minute sein zweiter Treffer. Aus 18 Metern knallte er dem chancenlosen Gästetorhüter den Ball in die rechte Ecke des Tores. Madrid antworte prompt, Bales Treffer in der 35. Minute wurde allerdings durch den Videoschiri zurückgepfiffen. Die Hand des Walisers war wohl im Spiel. Insgesamt fehlte Real die Abstimmung im Spiel nach vorne. Mit zwei Toren Vorsprung für Paris ging es in die Kabine.

Auch in der zweiten Hälfte blieb Paris überlegen, auch dank Angel Di Maria, der die Hintermannschaft von Real häufig schlecht aussehen lässt. Dem Team von Trainer Zidane fiel nach vorne nichts ein, mit dem sie den Sieg der Pariser hätten verhindern können. In der Nachspielzeit gelang durch Meunier sogar noch das 3:0 gegen offensiv glücklose Spanier.

(L'essentiel)