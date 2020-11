Kroos und Aubameyang liefern sich Twitter-​​Duell

Nationalspieler Toni Kroos und der frühere Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang haben sich in den sozialen Medien ein kleines Fernduell geliefert. Nachdem Kroos in seinem Podcast «Einfach mal Luppen» den Torjubel des Gabuners mit Maske auch wegen der Vorbildfunktion als «Quatsch» bezeichnet hatte und dieser bei Twitter gefragt hatte, «hat dieser Toni Kroos Kinder?», antwortete der Ex-Weltmeister von Real Madrid mit einem Kuss-Smiley und: «DIESER Toni Kroos hat drei Kinder.»

THIS Toni Kroos has 3 Kids https://t.co/7OTx9KS0pj

Arsenal-Profi Aubameyang schickte umgehend Glückwünsche zum Nachwuchs und teilte dazu ein Jubelbild von sich mit Kroos' DFB-Kollegen Marco Reus aus gemeinsamen BVB-Tagen - beide mit Maske zweier Filmfiguren. «Herzlichst, dein Batman und Robin», schrieb der 31-Jährige dazu. Alle Beiträge wurden in kürzester Zeit Tausende Male geteilt und kommentiert.

Send @ToniKroos congratulations for his 3 Kids cordially your Batman and Robin https://t.co/JUOYPhuC0X