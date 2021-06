Zu diesen Duellen kommt es im EM-​​Viertelfinale

Spannung bis zur letzten Minute. Die zahlreichen Achtelfinale-Paarungen boten Emotionen, Überraschungen und viele Tore. Nun steht der Viertelfinale auf dem Programm. Wir liefern dir einen Überblick zu allen Partien!

2. Juli, 18 Uhr – Schweiz gegen Spanien in Sankt Petersburg

Mit einer heroischen Leistung kegelte die Schweizer Nati den Weltmeister aus Frankreich aus dem Turnier. Aber auch der Viertelfinal-Gegner Spanien hatte es im Achtelfinale mit einem Team aus dem WM-Finale von 2018 zu tun. Die Furja Roja musste gegen Kroatien antreten. Wie für die Schweiz gab es auch für die Spanier eine Verlängerung. Am Ende setzten sie sich mit 5:3 durch. Zum spanischen Kader gehört kein einziger Profi von Real Madrid. Vier Spieler aus der Anfangsformation gegen Kroatien waren erst 24 Jahre alt oder noch deutlich jünger.

2. Juli, 21 Uhr – Belgien gegen Italien in München

Was für ein Hammerduell in München. Die Weltnummer eins aus Belgien empfängt den Titelfavoriten Italien – von den Namen her, ein vorgezogenes Finale. Besonders beim Personal gibt es bei den Roten Teufel aber so einige Fragen. Die beiden Superstars Kevin De Bruyne und Eden Hazar mussten beim Sieg über Portugal ausgewechselt werden. Italiens Fußball-Nationalstürmer Ciro Immobile will mit dem Triumph bei dieser EM die verpasste WM 2018 vergessen machen. «Das war der schlimmste Moment meiner Fußball-Karriere», sagte der ehemalige Dortmunder am Dienstag im EM-Quartier der Azzurri in Florenz über das Aus in der WM-Qualifikation im November 2017.

3. Juli, 18 Uhr – Tschechien gegen Dänemark in Baku

Das klare Duell der Außenseiter. Die Dänen fanden nach dem Eriksen-Schock am ersten Spieltag immer besser ins Turnier. In den letzten beiden Spielen gegen Russland und Wales schossen die Skandinavier gleich vier Tore. Die Tschechen sorgten im Achtelfinale für eine der größeren Überraschungen. Sie besiegten die Niederlande mit 2:0. Einen besonderen Fokus müssen die Dänen auf den tschechischen Sturm legen: Patrick Schick erzielte bereits vier Treffer an dieser EM.

3. Juli, 21 Uhr – Ukraine gegen England in Rom

«It’s coming home». So sagen es zumindest die Engländer. Doch bevor irgend etwas nach Hause kommt, müssen im Viertelfinale die Ukrainer aus dem Weg geräumt werden. Das Team von Gareth Southgate rund um die Superstars Raheem Sterling und Harry Kane konnten bisher nicht auf ganzer Linie überzeugen. Auch beim 2:0-Erfolg über Deutschland im Achtelfinale, blieben die Three Lions eher blass. Die Ukraine hingegen überraschte bisher an dieser EM. Trotzdem dürfte auf dem Papier dieser Viertelfinale eine klare Angelegenheit werden. Doch unterschätzen wir die Ukraine nicht. Sie sind immer gut für einen Treffer und stehen hinten meistens solide.

(L'essentiel/Sven Forster)