Saarbrücken ist heiß aufs Derby gegen den FCK

Der 1. FC Saarbrücken fiebert dem Südwest-Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern entgegen. «Das ist ein absolutes Highlight, sowohl für die Spieler als auch das Umfeld», sagte Trainer Lukas Kwasniok am Freitag. Die beiden Clubs treffen in der 3. Fußball-Liga am Sonntag (14.00 Uhr) erstmals seit der Saison 1992/93 in einem Punktspiel aufeinander. Damals war das noch in der Bundesliga, beide Vereine sind Gründungsmitglieder.

JS:"Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir seit fünf Spielen ungeschlagen sind. Wir werden am Sonntag dagegen halten und wollen auch gegen diesen starken Gegner überzeugen." #Betze #FCSFCK — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) November 27, 2020

Der Aufsteiger und Überraschungstabellenführer aus Saarbrücken bedauert zutiefst, dass in der Corona-Pandemie keine Zuschauer ins Ludwigsparkstadion dürfen. «Das ist eine Katastrophe. Für die Fans aber auch für uns. Ein Derby ohne Fans ist nicht gut», sagte Kwasniok.

« Das ist ein heißes Spiel, es ist ein Derby »

FCK-Trainer Jeff Saibene geht es da nicht anders: «Manchmal denkt man schon: Wie schön wäre das, wenn am Sonntag in Saarbrücken tausende FCK-Fans dabei wären. Ich hoffe sehr, dass ich das im Frühling hier bei den Heimspielen erleben darf. Das ist natürlich schon auch für mich als Trainer ein großer Traum», sagte Saibene.

JS:"Es wird ein heißes Spiel am Sonntag, es ist ein Derby. Saarbrücken ist zudem eine extrem starke Mannschaft aktuell, wahrscheinlich eine der besten der Liga." #FCSFCK #Betze — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) November 27, 2020

Doch der 1. FC Kaiserslautern fährt indes mit großen Personalsorgen zum Südwestderby beim Tabellenführer. Neben fünf Langzeitverletzten fehlt dem Fußball-Drittligisten verletzungsbedingt auch Außenverteidiger Philipp Hercher und Kapitän Carlo Sickinger (muskuläre Verletzung). Zudem seien die Einsätze der Mittelfeldspieler Hikmet Ciftci und Hendrick Zuck (beide Prellungen) «sehr fraglich», sagte FCK-Trainer Jeff Saibene am Freitag.

Unabhängig davon ist sich Saibene der Wichtigkeit des Duells mit dem FCS bewusst: «Das ist ein heißes Spiel, es ist ein Derby. Saarbrücken ist momentan die beste Mannschaft der Liga. Wir haben aber auch seit fünf Spielen nicht verloren und fahren mit Selbstvertrauen dorthin», sagte der 52-jährige Luxemburger. «Für uns ist es ein großer Anreiz, dort dagegen zu halten. Wir sind sicher nicht chancenlos.»

(L'essentiel/dpa)