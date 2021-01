Mama Ronaldo verrät Pizza-​​Geheimnis von CR7

Gestählte Muskeln, Waschbrettbauch - so kennen wir CR7. Doch auch der Fußball-Superstar streut hin und wieder einen «Cheat-Day» ein. «Mein Sohn mag auch Pizza gerne. Einmal die Woche gönnt er sich eine», sagt Mama-Ronaldo in einer TV-Show. Da ist er bei Juventus in Italien sicherlich gut aufgehoben.

Doch wie kompensiert der 35-Jährige seine Pizza-Vorlieben? «Danach macht er einfach jede Menge Sit-Ups», erklärt seine Mutter weiter.

Sonst isst Ronaldo absolut vorbildlich, teilweise sogar bis zu sechs Mal am Tag. Meist kommt Fisch auf den Teller. Seine Lieblingsspeise ist übrigens Bacalhau a Bras - eine portugiesische Spezialität aus Stockfisch, Zwiebel, Kartoffeln und Eiern. Na dann, Mahlzeit!

(L'essentiel/pip)