Neymar turtelt offenbar mit Popstar Gabily

Die Gerüchteküche brodelt. Wie mehrere brasilianische Medien berichten, sollen Neymar und der brasilianische Popstar Gabily etwas am Laufen haben. Genauer gesagt: eine «offene Beziehung». Sie sind also nicht fix zusammen, stehen sich aber trotzdem nahe – also Freunde mit gewissen Vorzügen oder Freundschaft Plus.

Die 25-jährige Sängerin ist in ihrer Heimat für heiße Tanzrhythmen bekannt. Bereits seit dem Frühjahr soll es zwischen ihr und dem Fußballstar funken, Neymar habe Gabily zu Beginn der Corona-Pandemie via Instagram kontaktiert, wie das brasilianische Portal Extra berichtet. Danach soll es zu mehreren Treffen gekommen sein; zuletzt reiste Gabily extra nach Paris, um ein paar Tage mit Neymar in der Stadt der Liebe zu verbringen.

Das Brisante daran: Mit dem Model Natalia Barulich turtelte der 28-Jährige, der 2011 aus einer früheren Beziehung Vater von Davi Lucca wurde, noch im Sommer durch Paris. Und im Juni zierten die beiden eine Ausgabe des Lifestyle-Magazins GQ. Ob das also auch «nur» eine offene Beziehung war?

(L'essentiel/Marco Spycher)