Ibrahimovic kauft sich einen Wald

Was tut man, wenn man nicht gestört werden will, wenn man seinen Hobbys nachgeht? Ganz einfach, man kauft sich einen Ort, wo man dies ganz alleine tun kann. Sind die Hobbys Jagen, Fischen und Snowmobilfahren, dann dürfte es schwierig sein. Außer man heißt Zlatan Ibrahimovic. Denn der Fußballer hat kürzlich einen ganzen Wald gekauft.

1000 Hektar Wald in Schweden gehören nun dem Stürmer. Läppische drei Millionen Euro hat ihn das Grundstück in der Nähe von Are gekostet. Dort hat er viel Platz, um mit seinem Snowmobil umherzufahren. Kürzlich nahm er seine Follower auf Instagram mit auf eine Fahrt.

Ob der 39-Jährige mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen viel Zeit dort verbringen kann, ist fraglich. Die AC Milan ist auf die Tore des drittbesten Torjägers der Serie A angewiesen, wenn sie Meister werden will. Aktuell sieht es für den Leader sehr gut aus.

Zudem gibt es auch Gerüchte über eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags und über eine weitere Saison des Oldies. Energie scheint er noch zu haben, denn es wird auch über ein Comeback in der Nationalmannschaft gemunkelt. Zu Gesprächen zwischen dem Stürmer und dem Nationaltrainer ist es bereits gekommen.

(L'essentiel/Etienne Sticher)