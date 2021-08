Folgt nach Messi auch Ronaldo zu PSG?

Lionel Messi steht schon bei Paris Saint-Germain unter Vertrag. Am Mittwoch ist der Superstar vorgestellt worden. Das Team aus Paris hat einen absoluten Luxus-Kader. Der argentinische Superstar ist nicht der erste Transfer, den der Club diesen Sommer tätigte. Der italienische Europameister-Torwart Gianluigi Donnarumma kam ablösefrei von Milan, Sergio Ramos ablösefrei von Real Madrid, Georginio Wijnaldum ablösefrei von Liverpool und Achraf Hakimi holten die Pariser für 60 Millionen Euro von Inter. Zusammen mit Messi sind sie nun Teil eines Luxus-Kaders. Denn schon länger bei den Franzosen unter Vertrag stehen ja etwa Mbappé, Neymar, Di Maria, Verratti, Sarabia, Icardi oder Herrera.

Und jetzt, jetzt könnte der Kader noch luxuriöser werden. So rechnen internationale Medien damit, dass Cristiano Ronaldo zu PSG wechseln wird, wenn Mbappé tatsächlich nicht beim Messi-Club bleiben sollte. So schreibt die «AS» beispielsweise, dass das Ziel von PSG-Präsident Nasser Al-Khelaïfi schon immer gewesen sei, Messi, Ronaldo und Neymar als Trio in seinem Team zu haben. Der fünffache Weltfußballer Ronaldo und der sechsfache Weltfußballer Messi in einer Mannschaft? Vielleicht also bald Tatsache!

Mbappé ablösefrei zu Real?

Wer sich jetzt aber schon freut, dem sei gesagt: Laut den Medienberichten wird ein Transfer noch nicht in diesem Sommer geschehen. Jorge Mendes, Berater von Ronaldo, weiß angeblich über die Pläne bereits Bescheid. PSG will dem Portugiesen einen Zweijahresvertrag bieten. Bei den Parisern soll der Portugiese, der im nächsten Jahr 37 Jahre alt sein wird, Kylian Mbappé ersetzen.

Wie «L'Equipe» berichtet, steht Kylian Mbappé vor einem Wechsel zu Real Madrid. So soll der 22-Jährige eine Vertragsverlängerung seines 2022 auslaufenden Vertrages weiter ablehnen und die Club-Bosse um eine Freigabe gebeten haben. Diese wird er aber wohl nicht erhalten. Der spanischen «AS» zufolge, hat sich Al-Khelaifi entschieden, dass der Franzose in diesem Sommer nicht abgegeben wird. Bedeutet: Im nächsten Sommer dürfte Mbappé ablösefrei wechseln.

Doch ob all diese Meldungen stimmen? Bei der Präsentation von Lionel Messi am Mittwoch meinte der PSG-Boss: «Er hat gesagt, er will eine wettbewerbsfähige Mannschaft. Wettbewerbsfähiger als hier geht nicht.»

(L'essentiel/Nils Hänggi)