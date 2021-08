Nagelsmann will mit den Bayern «endlich gewinnen»

Julian Nagelsmann sehnt im Supercup gegen Borussia Dortmund seinen ersten Sieg und damit gleich auch den ersten Titel mit dem FC Bayern München herbei. «Wir versuchen alle endlich zu gewinnen. Auch ich bin es von meinen vorherigen Stationen nie gewohnt gewesen, so häufig in Folge nicht zu gewinnen. Von daher freuen wir uns, wenn es morgen der Fall sein sollte und dafür geben wir alles», sagte Nagelsmann am Montag.

️ @J__Nagelsmann: "Mit dem ersten Sieg den ersten Titel zu holen wäre schön. Das ist ein wichtiges Spiel, gegen einen Gegner der sehr gut in die Liga gestartet ist. Wir versuchen natürlich, endlich zu gewinnen. Wir würden uns freuen, wenn es morgen klappt. Dafür tun wir alles." pic.twitter.com/vpwE8IgvRk — FC Bayern München (@FCBayern) August 16, 2021

Der im Sommer von RB Leipzig nach München gewechselte Coach wartet nach vier Testspielen und dem 1:1 zum Bundesligastart bei Borussia Mönchengladbach noch auf seinen ersten Sieg mit dem FC Bayern. Man müsse aber auch «die Kirche im Dorf lassen», befand Nagelsmann, der unter anderem auf seinen unvollständigen Kader in Folge von EM-Abstellungen und Verletzungen verwies.

Umschaltverhalten mit «extremem Speed»

Über das Duell am Dienstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) im Dortmunder Signal Iduna Park sagte er weiter: «Das ist ein wichtiges Spiel gegen einen Gegner, der sehr gut gestartet ist in die Bundesliga, der ein Topspiel abgeliefert hat gegen Frankfurt.»

Nagelsmann lobte vor allem das Umschaltverhalten der Mannschaft von Trainer Marco Rose, das von «extremem Speed» geprägt sei. Der BVB startete mit einem 5:2 in die neue Bundesligasaison.

(L'essentiel/dpa)