Erster Sieg unter Frontzeck – FCK erleichtert

Der 1. FC Kaiserslautern darf im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga wieder hoffen. Im ersten Spiel unter seinem neuen Trainer Michael Frontzeck gewann der Tabellenletzte am Sonntag mit 2:1 (2:0) bei Eintracht Braunschweig. Vor 20 550 Zuschauern erzielte Stürmer Lukas Spalvis in der 5. und 35. Minute beide Tore für die Roten Teufel. Suleiman Abdullahi (71.) konnte für Braunschweig nur noch verkürzen.

«Das ist eine große Erleichterung für uns», sagte Frontzeck, der das Traineramt erst am Donnerstag vom an Herz-Rhythmus-Störungen leidenden Jeff Strasser übernommen hatte. «Ein Riesen-Kompliment an die Mannschaft und auch an die Fans. Das ist ein Ausrufezeichen. Genauso müssen wir auftreten.»

Braunschweig drängte auf Ausgleich

Die Lauterer traten vor allem in der ersten Halbzeit sehr selbstbewusst und spielstark auf. Den großen Druck, bereits mit zehn Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz in dieses Spiel gegangen zu sein, konnte Frontzeck seiner Mannschaft offenbar nehmen.

«Wir haben drei Neuzugänge bekommen, die uns einen großen Schub gegeben haben. Unser neuer Trainer hat auch eine große Erfahrung. Das gibt einer jungen Mannschaft wie uns Halt», sagte Mittelfeldspieler Christoph Moritz im TV-Sender Sky.

In der zweiten Halbzeit hatten die Lauterer aber auch Glück, weil Braunschweig am Ende massiv auf den Ausgleich drängte und dabei drei dicke Chancen vergab. «Genau so ein Spiel habe ich mir gewünscht, in dem die Mannschaft alles reinwerfen musste. Das war eine sehr gute Mannschaftsleistung», sagte Frontzeck. «Wir haben jetzt für den gesamten Club, für die Fans und für die Mannschaft endlich mal wieder eine angenehme Woche. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt nachlassen. Sondern auf diesem Spiel müssen wir aufbauen.» Bereits am Freitag trifft der FCK auf den Tabellendritten Holstein Kiel.

(L'essentiel/dpa)