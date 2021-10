Man-​​United-​​Inhaber bieten acht Prozent der Aktien an

Die Eigentümer des englischen Fußballvereins Manchester United haben acht Prozent ihrer Aktien im Wert von 186,86 Millionen US-Dollar (etwa 162 Millionen Euro) an der New Yorker Börse zum Verkauf angeboten. Das teilte der Club am Dienstagabend mit. Rekordmeister Man United werde keine Erlöse aus dem Verkauf erhalten, hieß es in der Mitteilung.

Es handelt sich um 9,5 Millionen Anteile der US-Milliardäre Kevin und Edward Glazer. Erst im März hatte in Avram Glazer ein weiteres Mitglied der Inhaberfamilie 70 Millionen Aktienanteile am Club verkauft, ohne dass Man United finanziell davon profitierte. Nach dem erneuten Verkauf von Anteilen halten die Glazers weiterhin 69 Prozent an Man United.

Manchester United $MANU stock is down over 10% in today's after hours trading on news of



A secondary offering of 9.5M shares by the Kevin Glazer Irrevocable Exempt Family Trust and the Edward S. Glazer Irrevocable Exempt Trust$MANU will not receive any proceeds from the sale