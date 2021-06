Schotten räumen nach Mega-​​Party London auf

Bis zu 40.000 schottische Fans feierten vor dem Prestige-Duell gegen Nachbar England (0:0) in London eine riesige Party. Dabei wurden die Anhänger Bravehearts vor dem Spiel von der englischen Regierung gebeten, aufgrund der Corona-Pandemie zu Hause zu bleiben. Gebracht hat das nur wenig.

So mutierte die Londoner Innenstadt im Vorfeld der Partie zur Party-Meile, in der sich die schottischen Fans gewohnt mit zahlreich Flüssigbrot versorgten. Nur ein Bruchteil der 40’000 Schottinnen und Schotten war dabei mit einem Ticket für das Spiel im Wembley ausgerüstet, der Rest verfolgte die Nullnummer in einem der zahlreichen Pubs.

Party geht nach Spielende weiter

Bei ihrer trinkfreudigen Warm-Up-Party hinterließen die in Trikots und teilweise auch in Kilts gekleideten Fans auch eine Menge Abfall. Immerhin: Nachdem sich die Fan-Maßen ein wenig aufgelöst hatten, «fötzelten» einige Schottland-Anhänger die Straßen und sorgten wieder für etwas Ordnung.

Ob diese lange angehalten hat, darf bezweifelt werden. Nach dem Spiel feierten die schottischen Fans den Punktgewinn gegen den großen Rivalen euphorisch. Dabei dürfte erneut einige Liter Bier in den schottischen Kehlen und einige leere Dose auf dem Londoner Boden gelandet sein.

