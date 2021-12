BVB will Bayern an Tabellenspitze ablösen

Borussia Dortmund freut sich nach den Worten von Sportdirektor Michael Zorc «total» auf das Bundesliga-Gipfeltreffen mit Spitzenreiter Bayern München an diesem Samstagabend (18.30 Uhr/Sky). «Die Tabellenkonstellation ist klar, und ich denke, dass wir bereit sind. Unser Ziel ist es, am Samstagabend Tabellenführer zu sein», sagte Zorc in einem Interview der «Bild» (Freitag-Ausgabe). Der BVB liegt vor dem 14. Spieltag einen Punkt hinter dem deutschen Fußball-Rekordmeister aus München.

Seit 10 Uhr läuft der #BVBFCB-Vorverkauf für Sitzplatz-DK-Inhaber, die ihre Dauerkarte(n) aktiviert hatten, sowie für Stehplatz-DK-Inhaber, die für das Spiel bereits ein Ticket erworben hatten. Diese Personen können bis zu zwei Karten erwerben.



https://t.co/laChsXqYJR https://t.co/zMcYiNU53n — Borussia Dortmund (@BVB) December 3, 2021

Zu den anhaltenden Spekulationen um die Zukunft von Top-Stürmer Erling Haaland bemerkte der 59-Jährige, er gebe «grundsätzlich keine Wasserstandsmeldungen» ab. Der Club sei in einem guten, permanenten Austausch mit dem Norweger sowie dessen Vater und seinem Berater. Haaland könne trotz seines bis Ende Juni 2024 laufenden Vertrages zwar im kommenden Sommer wechseln, Zorc glaubt aber auch, dass für den 21-Jährigen die Rahmenbedingungen wichtig seien. «Erling tut uns mehr als gut – aber wir ihm auch», sagte Zorc.

Mit Blick auf Nationalspieler Karim Adeyemi verwies Zorc auf dessen bis 2024 laufenden Vertrag bei RB Salzburg. Der 19-Jährige sei ein großes deutsches Talent. Der Angreifer bringe extreme Schnelligkeit mit und ein Profil, das grundsätzlich spannend sei, erklärte Zorc.

(L'essentiel/dpa)